В Україні створять полігон для випробування технологій з ШІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Створення сучасного випробувального полігону для розмінування обговорили на робочій зустрічі в Міноборони. До проєкту долучилися фахівці ДСНС, Мінекономіки, Програми розвитку ООН та інші.

На новому полігоні Міноборони хоче випробовувати інновації у розмінуванні, зокрема на базі ШІ, та обмінюватися досвідом з міжнародними партнерами.

"Полігон, що перебуває у розпорядженні Міноборони, може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань та навчання", - наголосила представниця Національного органу протимінної діяльності Ольга Дробот.

На думку фахівців, новітні технології дозволять значно покращити гуманітарне розмінування в Україні. Це пришвидшить процес обстеження території та зменшить ризики для демінерів і населення.

Гуманітарне розмінування

Гуманітарне розмінування - це комплекс заходів для ліквідації небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами. Вони включають обстеження територій, складання карт, виявлення, знешкодження та знищення таких предметів. Фахівці із розмінування також попереджають громадян про небезпеку.