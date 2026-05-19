В Україні почали шукати міни за допомогою дронів: як працює нова технологія

У Міноборони України навчають фахівців шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів й спеціальних магнітометрів, що фіксують зміни магнітного поля Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що таким чином можна знаходити приховані металеві об’єкти з повітря, мінімізуючи ризики для життя особового складу.

Так, у межах курсу військові відпрацювали повний цикл роботи з безпілотними авіаційними комплексами.

Окремим і найважливішим елементом підготовки стала робота з магнітометрами – високотехнологічними системами, які сканують земну поверхню та виявляють приховані боєприпаси, критично зменшуючи ризики для життя особового складу.

Нові технології допоможуть фахівцям з розмінування ефективніше очищувати деокуповані території від залишків російської агресії. Масштаб цього завдання значний: з 24 лютого 2022 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України вже обстежили й очистили 460 189 га звільнених територій.

Розмінування України

Раніше оцінювалося, що для розмінування територій, постраждалих внаслідок війни, Україні потрібно майже 30 млрд доларів. Водночас обсяг необхідного фінансування скоротився завдяки прогресу в очищенні земель від мін і нерозірваних боєприпасів.

Крім того, у Міністерстві оборони повідомляли, що західні партнери планують надати Україні 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування. Фінансування передбачене до 2034 року.