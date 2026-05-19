ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине начали искать мины с помощью дронов: как работает новая технология

11:59 19.05.2026 Вт
2 мин
Опубликованы фото работы дронов во время разминирования
aimg Константин Широкун
В Украине начали искать мины с помощью дронов: как работает новая технология Фото: в Украине начали искать мины с помощью дронов (mod.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Минобороны Украины обучают специалистов искать мины и другие взрывоопасные предметы с помощью дронов и специальных магнитометров, фиксирующих изменения магнитного поля Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Читайте также: Украинский опыт может помочь в разблокировании стратегических проливов: детали

Отмечается, что таким образом можно находить скрытые металлические объекты с воздуха, минимизируя риски для жизни личного состава.

Так, в рамках курса военные отработали полный цикл работы с беспилотными авиационными комплексами.

В Украине начали искать мины с помощью дронов: как работает новая технология

Отдельным и важнейшим элементом подготовки стала работа с магнитометрами - высокотехнологичными системами, которые сканируют земную поверхность и обнаруживают скрытые боеприпасы, критически уменьшая риски для жизни личного состава.

Новые технологии помогут специалистам по разминированию эффективнее очищать деоккупированные территории от остатков российской агрессии. Масштаб этой задачи значительный: с 24 февраля 2022 года подразделения разминирования Министерства обороны Украины уже обследовали и очистили 460 189 га освобожденных территорий.

В Украине начали искать мины с помощью дронов: как работает новая технология

Разминирование Украины

Ранее оценивалось, что для разминирования территорий, пострадавших в результате войны, Украине нужно почти 30 млрд долларов. В то же время объем необходимого финансирования сократился благодаря прогрессу в очистке земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщали, что западные партнеры планируют предоставить Украине 700 млн евро на закупку оборудования для разминирования. Финансирование предусмотрено до 2034 года.

Также Минобороны инициировало создание специального полигона для испытания новых подходов к разминированию. На нем планируют тестировать инновационные технологии, в частности решения на основе искусственного интеллекта, а также обмениваться опытом с международными партнерами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину Донбасс Дрони Miltech Министерство обороны Украины
Новости
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе