В Україні почали аварійно вимикати світло: де не діють графіки

Станом на 10:00 відомо, що аварійні відключення діють у Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Водночас, кореспондент РБК-Україна повідомляє про позаграфікові відключення і у Сумській області. Об 10:15 у "Сумиобленерго" також повідомили про аварійні відключення в регіоні.

Також у ДТЕК повідомили, що у Києві та області застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Детально про те, де та як сьогодні мали б вимикати енергопостачання - читайте у матеріалі РБК-Україна.