В Україні почали аварійно вимикати світло: де не діють графіки

Вранці понеділка, 2 лютого, низка областей України отримала вказівку про запровадження аварійного відключення електроенергії.
РБК-Україна розповідає, у яких областях аварійно вимкнули енергопостачання.
Станом на 10:00 відомо, що аварійні відключення діють у Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Водночас, кореспондент РБК-Україна повідомляє про позаграфікові відключення і у Сумській області. Об 10:15 у "Сумиобленерго" також повідомили про аварійні відключення в регіоні.
Також у ДТЕК повідомили, що у Києві та області застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.
Детально про те, де та як сьогодні мали б вимикати енергопостачання - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що останні декілька днів обстріли енергетики в якійсь мірі припинилися. Однак 31 січня сталась аварія на високовольтних лініях, в результаті чого Київ, частина України і навіть Молдова - занурилися в блекаут.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що енергетики повністю відновили електропостачання в усіх регіонах України після масштабного збою, який стався вранці 31 січня.
Під час інциденту в Україні запроваджували аварійні відключення, а в Києві та Харкові було тимчасово призупинено роботу метро. Повноцінне відновлення електропостачання та руху підземки зайняло кілька годин.