В Украине начали аварийно выключать свет: где не действуют графики

По состоянию на 10:00 известно, что аварийные отключения действуют в Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

В то же время, корреспондент РБК-Украина сообщает о внеграфиковых отключениях и в Сумской области. В 10:15 в "Сумыоблэнерго" также сообщили об аварийных отключениях в регионе.

Также в ДТЭК сообщили, что в Киеве и области применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Подробно о том, где и как сегодня должны были бы выключать энергоснабжение - читайте в материале РБК-Украина.