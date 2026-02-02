В Украине начали аварийно выключать свет: где не действуют графики

Утром понедельника, 2 февраля, ряд областей Украины получил указание о введении аварийного отключения электроэнергии.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях аварийно отключили энергоснабжение.
По состоянию на 10:00 известно, что аварийные отключения действуют в Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
В то же время, корреспондент РБК-Украина сообщает о внеграфиковых отключениях и в Сумской области. В 10:15 в "Сумыоблэнерго" также сообщили об аварийных отключениях в регионе.
Также в ДТЭК сообщили, что в Киеве и области применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют.
Подробно о том, где и как сегодня должны были бы выключать энергоснабжение - читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, что последние несколько дней обстрелы энергетики в какой-то степени прекратились. Однако 31 января произошла авария на высоковольтных линиях, в результате чего Киев, часть Украины и даже Молдова - погрузились в блэкаут.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что энергетики полностью восстановили электроснабжение во всех регионах Украины после масштабного сбоя, который произошел утром 31 января.
Во время инцидента в Украине вводили аварийные отключения, а в Киеве и Харькове была временно приостановлена работа метро. Полноценное восстановление электроснабжения и движения подземки заняло несколько часов.