ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Де та як сьогодні вимикають світло: список областей та графіків

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 09:01
UA EN RU
Де та як сьогодні вимикають світло: список областей та графіків Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 2 лютого, майже у всіх областях України будуть графікові відключення світла. Обмеження потужності також запроваджені і для промисловості та бізнесу.

РБК-Україна розповідає, де і як сьогодні обмежують електропостачання.

"Укренерго"

Як зазначили в компанії, в Україні через морози та наслідки російських атак на енергетику сьогодні продовжать дію графіки відключення електроенергії в усіх областях. Водночас паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Головна причина запровадження графіків - наслідки попередніх російських атак на енергетичні об’єкти України. Також в Україні через сильні морози фіксується додаткове навантаження на енергосистему.

Київ

У Києві від сьогодні знову будуть діяти тимчасові графіки відключень світла.

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", - йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що кияни можуть дізнатися свій графік кількома способами: у чат-боті, на сайті ДТЕК або ж у додатку "Київ Цифровий".

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

  • Підчерга 1.1: 04:30-11:30, 13:30-20:30 та 23:00-24:00.
  • Підчерга 1.2: 00:00-02:30, 04:30-11:30, 13:30-20:30 та 23:00-24:00.
  • Підчерга 2.1: 00:00-03:00, 06:30-13:30 та 16:00-23:00.
  • Підчерга 2.2: 00:00-03:00, 06:00-13:30 та 16:00-23:00.
  • Підчерга 3.1: 00:00-04:30, 09:30-16:00 та 18:30-23:00.
  • Підчерга 3.2: 00:00-04:30, 09:30-16:00 та 18:30-24:00.
  • Підчерга 4.1: 00:00-04:30, 06:00-13:30 та 16:00-22:00.
  • Підчерга 4.2: 00:00-06:00, 09:30-16:00 та 18:30-24:00.
  • Підчерга 4.2: 00:00-06:00, 09:30-16:00 та 18:30-24:00.
  • Підчерга 5.2: 04:30-09:30, 13:30-20:30 та 23:00-24:00.
  • Підчерга 6.1: 02:30-06:30, 11:30-18:30 та 20:30-24:00.
  • Підчерга 6.2: 03:00-09:30, 15:00-18:30 та 20:30-24:00.

Графік відключень для споживачів ДТЕК можна переглянути нижче:

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Одеська область

Чернігівська область

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумська область

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconn

Харківська область

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • Підчерга 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
  • Підчерга 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
  • Підчерга 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
  • Підчерга 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;
  • Підчерга 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
  • Підчерга 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
  • Підчерга 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
  • Підчерга 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;
  • Підчерга 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
  • Підчерга 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
  • Підчерга 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;
  • Підчерга 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • Підчерга 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Підчерга 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Підчерга 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Підчерга 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Підчерга 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Підчерга 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Підчерга 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Підчерга 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Підчерга 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Підчерга 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • Підчерга 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • Підчерга 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Перелік адрес, що знеструмлюються по підчергах графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

Миколаївська область

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59:

  • Підчерга 1.1 - 00:00 - 03:30; 06:30 - 11:30; 14:30 - 20:30;
  • Підчерга 1.2 - 03:30 - 07:30; 10:30 - 15:30; 18:30 - 00:00;
  • Підчерга 2.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 16:30 - 21:30;
  • Підчерга 2.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;
  • Підчерга 3.1 - 01:30 - 05:30; 08:30 - 13:30; 16:30 - 22:00;
  • Підчерга 3.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 18:30; 21:30 - 00:00;
  • Підчерга 4.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 17:30; 20:30 - 00:00;
  • Підчерга 4.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 10:30; 13:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;
  • Підчерга 5.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 17:30 - 22:30;
  • Підчерга 5.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 22:30 - 00:00;
  • Підчерга 6.1 - 03:30 - 08:30; 12:00 - 16:30; 19:30 - 00:00;
  • Підчерга 6.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 15:30 - 20:30.

Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут: https://off.energy.mk.ua/

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

  • Підчерга 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
  • Підчерга 1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30
  • Підчерга 2.1: 02:30 - 05:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00
  • Підчерга 2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00
  • Підчерга 3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
  • Підчерга 3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00
  • Підчерга 4.1: 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
  • Підчерга 4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00
  • Підчерга 5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Підчерга 5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00
  • Підчерга 6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00
  • Підчерга 6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Львівська область

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Закарпатська область

Переглянути черги погодинних знеструмлень можна на сайті Закарпаттяобленерго.

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Кіровоградська область

  • Підчерга 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24
  • Підчерга 1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24
  • Підчерга 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24
  • Підчерга 2.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24
  • Підчерга 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
  • Підчерга 3.2: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
  • Підчерга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23
  • Підчерга 4.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22, 23-24
  • Підчерга 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
  • Підчерга 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
  • Підчерга 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Підчерга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 2 лютого діятимуть у такому обсязі:

  • підчерга 1.1 - 14.00-18.00;
  • підчерга 1.2 - 14.00 18.00;
  • підчерга 2.1 - 14.00-18.00;
  • підчерга 2.2 - 18.00-22.00;
  • підчерга 3.1 - 18.00-22.00;
  • підчерга 3.2 - 18.00-22.00;
  • підчерга 4.1 - 06.00-10.00;
  • підчерга 4.2 - 06.00-10.00;
  • підчерга 5.1 - 06.00-10.00;
  • підчерга 5.2 - 10.00-14.00;
  • підчерга 6.1 - 10.00-14.00;
  • підчерга 6.2 - 10.00-14.00.

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут;

Житомирська область

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Тернопільська область

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

При підготовці матеріалу використано даті "Укренерго", ДТЕК та обласних енергокомпаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Блекаут ДТЕК Відключеня світла
Новини
Удар по шахтарям ДТЕК: на Дніпропетровщині оголосили день жалоби
Удар по шахтарям ДТЕК: на Дніпропетровщині оголосили день жалоби
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом