В Україні планують відкрити доступ до декларацій працівників ТЦК та членів ВЛК

В Україні декларації працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та членів військово-лікарських комісій будуть відкритими для публічного доступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерини Бутко в ефірі Радіо Свобода .

"Декларації представників ТЦК, а також співробітників ВЛК будуть відкриті. Це є виняток, і це було те, що також говорилося при ухваленні законопроєкту. Враховуючи всі скандали з моніторингом способу життя, все, що було виявлено представників ТЦК, їх декларації однозначно мають бути відкриті. Це була позиція в тому числі й голови антикорупційного комітету, і багатьох інших", - сказала Бутко.

Водночас, за її словами, декларації військовослужбовців, мобілізованих до лав Збройних сил України, та їхніх сімей залишаються закритими з огляду на безпекову ситуацію.

"Ми не кажемо про те, що мають бути відкриті абсолютно всі декларації. Всі розуміють, у який час ми живемо, і очевидно, що через безпекові складові частина декларацій має бути закрита, тому що це декларації людей військових, це декларації співробітників розвідки, це декларації людей, в яких члени сім'ї мобілізувалися, пішли воювати. Звичайно, такі декларації мають бути закриті",- додала голова Громадської ради.

Також Бутко розповіла, що після ухвалення закону про відновлення декларування та відкриття публічного доступу, відбулося обговорення механізму закриття тих декларацій, які не призначені для публікації.

"По суті, ось ці 90 днів, а саме скільки минуло з ухвалення закону, пішли на обговорення самого механізму, як же закрити, як же вилучити ці декларації, які небезпечні для публікації для цих людей. І по суті так був придуманий механізм саме вилучення декларації", - зазначила вона.

Е-декларування

Нагадаємо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Після цього ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.

Додамо, Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій.