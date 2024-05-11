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В Україні планують підвищити тарифи на електроенергію, - Міненерго

Субота 11 травня 2024 21:39
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В Україні планують підвищити тарифи на електроенергію, - Міненерго Фото: заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук (merp.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство енергетики України не виключає, що тарифи на електроенергію будуть підвищено.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"З 22 березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день вже втрачено більше ніж вісім гігаватів. Це величезний об'єм генеруючих потужностей, значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз просто нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі", - заявила вона.

За її словами, підготовка до наступного опалювального сезону - це ще один великий виклик.

"Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться", - додала Гринчук.

Тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів України продовжив дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год до 31 травня 2024 року.

Нагадаємо, що з 1 червня 2023 року тариф на електроенергію для населення був змушений зрости з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Цей пільговий тариф стосується лише електроенергії. На інші послуги, такі як газ, гаряча вода та опалення, діє мораторій на підвищення цін, запроваджений у зв'язку з війною в Україні.

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