В Украине планируют повысить тарифы на электроэнергию, - Минэнерго

"С 22 марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши энергетические объекты. На сегодняшний день уже потеряно более восьми гигаватт. Это огромный объем генерирующих мощностей, значительно повреждены также объекты системы передачи. И сейчас просто нечеловеческих усилий нам стоит то, чтобы удерживать систему в стабильной работе", - заявила она.

По ее словам, подготовка к следующему отопительному сезону - это еще один большой вызов.

"Мы сейчас активно готовимся, активно рассчитываем, в том числе те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к следующему отопительному сезону. И очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято. Продолжаются дискуссии, расчеты, но скорее всего это произойдет", - добавила Гринчук.