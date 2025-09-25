В Україні не підвищуватимуть тарифи на газ та опалення: що відомо
Ціни на газ і тепло для населення у новому опалювальному сезоні залишаться без змін. В Україні діє мораторій на підвищення тарифів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Одеську міську раду.
За словами заступниці міського голови Одеси Ганни Позднякової, в Україні з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло для побутових споживачів, встановлений Законом України та постановою Кабміну на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.
Наразі очікуються зміни до двох постанов Кабміну, які мають визначити ціну на газ для розподіленої генерації та дозволити розпочати укладання угод на закупівлю газу з "Нафтогаз Трейдинг". Питання про укладення угоди між КП "ТМО" та ГК "Нафтогаз Трейдинг" буде винесено на сесію міської ради.
Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про модернізацію централізованого теплопостачання. Він передбачає обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будинках, що дозволить ефективніше регулювати тепло та гарячу воду, знизити витрати на транспортування енергії та стимулювати енергозбереження. Витрати на ІТП включатимуться в тарифи, а також передбачено стандарти обслуговування та нові правила для теплопостачальних підприємств.
Також РБК-Україна писало, що опалювальний сезон починається, коли середньодобова температура протягом трьох діб опускається до +8°С або нижче, але місцева влада може вмикати тепло раніше для шкіл, лікарень та дитсадків. Вартість опалення залежить від наявності лічильника та температури, а для квартир без приладів обліку встановлено граничний розмір нарахувань.