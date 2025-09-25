ua en ru
В Украине не будут повышать тарифы на газ и отопление: что известно

Четверг 25 сентября 2025 14:03
В Украине не будут повышать тарифы на газ и отопление: что известно Фото: Отопительный сезон в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Цены на газ и тепло для населения в новом отопительном сезоне останутся без изменений. В Украине действует мораторий на повышение тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

По словам заместителя городского головы Одессы Анны Поздняковой, в Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для бытовых потребителей, установленный Законом Украины и постановлением Кабмина на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

Сейчас ожидаются изменения в два постановления Кабмина, которые должны определить цену на газ для распределенной генерации и позволить начать заключение соглашений на закупку газа с "Нафтогаз Трейдинг". Вопрос о заключении соглашения между КП "ТМО" и ГК "Нафтогаз Трейдинг" будет вынесен на сессию городского совета.

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о модернизации централизованного теплоснабжения. Он предусматривает обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, что позволит эффективнее регулировать тепло и горячую воду, снизить затраты на транспортировку энергии и стимулировать энергосбережение. Расходы на ИТП будут включаться в тарифы, а также предусмотрены стандарты обслуживания и новые правила для теплоснабжающих предприятий.

Также РБК-Украина писало, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение трех суток опускается до +8°С или ниже, но местные власти могут включать тепло раньше для школ, больниц и детсадов. Стоимость отопления зависит от наличия счетчика и температуры, а для квартир без приборов учета установлен предельный размер начислений.

Тарифы на ЖКХ Отопительный сезон
