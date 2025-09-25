В Украине не будут повышать тарифы на газ и отопление: что известно

Цены на газ и тепло для населения в новом отопительном сезоне останутся без изменений. В Украине действует мораторий на повышение тарифов.

По словам заместителя городского головы Одессы Анны Поздняковой, в Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для бытовых потребителей, установленный Законом Украины и постановлением Кабмина на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

Сейчас ожидаются изменения в два постановления Кабмина, которые должны определить цену на газ для распределенной генерации и позволить начать заключение соглашений на закупку газа с "Нафтогаз Трейдинг". Вопрос о заключении соглашения между КП "ТМО" и ГК "Нафтогаз Трейдинг" будет вынесен на сессию городского совета.