В Україні підвищили розмір зарплат для фахівців із супроводу ветеранів: скільки отримають

Згідно з документом, мінімальна заробітна плата для фахівців із супроводу ветеранів в Україні має бути не менше 25 000 гривень на місяць, залежно від кваліфікаційної категорії.

Також передбачені надбавки:

за особливий характер праці - до 50% посадового окладу;

за складність та напруженість роботи - до 50% посадового окладу.

Інші надбавки, передбачені постановою №1298 від 30.08.2002, для цієї категорії працівників не нараховуються.

Зарплата формується з посадового окладу, надбавок та премій за результатами роботи. Водночас мінімальна гарантована сума не застосовується у разі несвоєчасного виконання завдань, низької якості роботи або порушень трудової дисципліни - у такому випадку керівник має повідомити до Міністерства у справах ветеранів України.

Хто такі фахівці із супроводу ветеранів і що вони роблять

Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб - це спеціаліст у громадах, який допомагає ветеранам, демобілізованим Захисникам та членам їхніх сімей адаптуватися до цивільного життя після служби. Він забезпечує індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку, включно з соціальними, медичними, юридичними та психологічними послугами.

Згідно з даними Мінветеранів зараз для фахівців із супроводу ветеранів передбачена середня заробітна плата у розмірі 17 860 гривень.

Такі фахівці супроводжують:

ветеранів війни та демобілізованих осіб;

членів сімей загиблих ветеранів і Захисників;

постраждалих учасників Революції Гідності та їхніх сімей;

осіб із особливими заслугами перед Батьківщиною.

До їх основних обов’язків входить:

інформування про права, соціальні гарантії, послуги, житло, працевлаштування та реабілітацію;

надання кризової психологічної допомоги;

збір аналітики та контроль потреб ветеранів;

координація роботи з іншими організаціями та службами;

допомога у заповненні документів і представництво інтересів ветеранів.

Фахівець має застосовувати індивідуальний підхід, розуміє специфіку ветеранів, включно з посттравматичним стресовим розладом, і координує послуги від державних та громадських організацій.