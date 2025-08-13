В Україні підвищили розмір зарплат для фахівців із супроводу ветеранів: скільки отримають

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка встановлює мінімальну зарплату для фахівців із супроводу ветеранів на рівні 25 000 гривень за повний місяць роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
Згідно з документом, мінімальна заробітна плата для фахівців із супроводу ветеранів в Україні має бути не менше 25 000 гривень на місяць, залежно від кваліфікаційної категорії.
Також передбачені надбавки:
Інші надбавки, передбачені постановою №1298 від 30.08.2002, для цієї категорії працівників не нараховуються.
Зарплата формується з посадового окладу, надбавок та премій за результатами роботи. Водночас мінімальна гарантована сума не застосовується у разі несвоєчасного виконання завдань, низької якості роботи або порушень трудової дисципліни - у такому випадку керівник має повідомити до Міністерства у справах ветеранів України.
Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб - це спеціаліст у громадах, який допомагає ветеранам, демобілізованим Захисникам та членам їхніх сімей адаптуватися до цивільного життя після служби. Він забезпечує індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку, включно з соціальними, медичними, юридичними та психологічними послугами.
Згідно з даними Мінветеранів зараз для фахівців із супроводу ветеранів передбачена середня заробітна плата у розмірі 17 860 гривень.
Такі фахівці супроводжують:
До їх основних обов’язків входить:
Фахівець має застосовувати індивідуальний підхід, розуміє специфіку ветеранів, включно з посттравматичним стресовим розладом, і координує послуги від державних та громадських організацій.
Раніше РБК-Україна писало, що кандидати на посаду фахівця із супроводу ветеранів мають подавати заявки виключно в електронній формі через платформу е-Ветеран. Для відбору потрібна вища освіта не нижче бакалавра у визначених галузях, а пріоритет надаватиметься ветеранам, членам сімей загиблих та кандидатам із досвідом соціальної роботи, здатним ефективно допомагати ветеранам у адаптації та реабілітації.
Також ми розповідали, що фахівців із супроводу ветеранів можуть працювати й у закладах охорони здоров’я. Це має покращити ефективність програм підтримки ветеранів.