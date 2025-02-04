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Фахівці із супроводу ветеранів зможуть працювати в лікарнях: що зміниться

Україна, Вівторок 04 лютого 2025 15:25
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Фахівці із супроводу ветеранів зможуть працювати в лікарнях: що зміниться Фото: Супровід ветеранів війни (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Уряд вніс зміни до порядку забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відтепер вони зможуть працювати й у закладах охорони здоров’я, а подача документів для отримання підтримки стане простішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Оновлення передбачає розширення можливостей для працевлаштування таких фахівців, а також спрощення бюрократичних процедур.

Зокрема, уточнено, що фахівці із супроводу можуть працювати не лише в центрах підтримки ветеранів, а й у закладах охорони здоров’я, у тому числі тих, де функціонують експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Крім того, спрощено вимоги до подання документів: із переліку відомостей, які кандидат на посаду фахівця зазначає у заяві про участь у відборі, а також у заяві про здійснення заходів підтримки, виключено інформацію про реквізити витягу з рішення експертної команди та дані щодо медико-соціальної експертизи.

Очікується, що ці зміни сприятимуть більш ефективному впровадженню програм підтримки ветеранів.

Нагадаємо, що Міністерство у справах ветеранів України відкривло прийом заявок на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

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