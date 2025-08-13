В Украине повысили размер зарплат для специалистов по сопровождению ветеранов: сколько получат

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое устанавливает минимальную зарплату для специалистов по сопровождению ветеранов на уровне 25 000 гривен за полный месяц работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
Согласно документу, минимальная заработная плата для специалистов по сопровождению ветеранов в Украине должна быть не менее 25 000 гривен в месяц, в зависимости от квалификационной категории.
Также предусмотрены надбавки:
Другие надбавки, предусмотренные постановлением №1298 от 30.08.2002, для этой категории работников не начисляются.
Зарплата формируется из должностного оклада, надбавок и премий по результатам работы. В то же время минимальная гарантированная сумма не применяется в случае несвоевременного выполнения задач, низкого качества работы или нарушений трудовой дисциплины - в таком случае руководитель должен сообщить в Министерство по делам ветеранов Украины.
Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц - это специалист в громадах, который помогает ветеранам, демобилизованным Защитникам и членам их семей адаптироваться к гражданской жизни после службы. Он обеспечивает индивидуальное сопровождение, первичное консультирование и всестороннюю поддержку, включая социальные, медицинские, юридические и психологические услуги.
Согласно данным Минветеранов сейчас для специалистов по сопровождению ветеранов предусмотрена средняя заработная плата в размере 17 860 гривен.
Такие специалисты сопровождают:
В их основные обязанности входит:
Специалист должен применять индивидуальный подход, понимает специфику ветеранов, включая посттравматическое стрессовое расстройство, и координирует услуги от государственных и общественных организаций.
Ранее РБК-Украина писало, что кандидаты на должность специалиста по сопровождению ветеранов должны подавать заявки исключительно в электронной форме через платформу е-Ветеран. Для отбора требуется высшее образование не ниже бакалавра в определенных областях, а приоритет будет предоставляться ветеранам, членам семей погибших и кандидатам с опытом социальной работы, способным эффективно помогать ветеранам в адаптации и реабилитации.
Также мы рассказывали, что специалистов по сопровождению ветеранов могут работать и в учреждениях здравоохранения. Это должно улучшить эффективность программ поддержки ветеранов.