В Украине повысили размер зарплат для специалистов по сопровождению ветеранов: сколько получат

Согласно документу, минимальная заработная плата для специалистов по сопровождению ветеранов в Украине должна быть не менее 25 000 гривен в месяц, в зависимости от квалификационной категории.

Также предусмотрены надбавки:

за особый характер труда - до 50% должностного оклада;

за сложность и напряженность работы - до 50% должностного оклада.

Другие надбавки, предусмотренные постановлением №1298 от 30.08.2002, для этой категории работников не начисляются.

Зарплата формируется из должностного оклада, надбавок и премий по результатам работы. В то же время минимальная гарантированная сумма не применяется в случае несвоевременного выполнения задач, низкого качества работы или нарушений трудовой дисциплины - в таком случае руководитель должен сообщить в Министерство по делам ветеранов Украины.

Кто такие специалисты по сопровождению ветеранов и что они делают

Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц - это специалист в громадах, который помогает ветеранам, демобилизованным Защитникам и членам их семей адаптироваться к гражданской жизни после службы. Он обеспечивает индивидуальное сопровождение, первичное консультирование и всестороннюю поддержку, включая социальные, медицинские, юридические и психологические услуги.

Согласно данным Минветеранов сейчас для специалистов по сопровождению ветеранов предусмотрена средняя заработная плата в размере 17 860 гривен.

Такие специалисты сопровождают:

ветеранов войны и демобилизованных лиц;

членов семей погибших ветеранов и Защитников;

пострадавших участников Революции Достоинства и их семей;

лиц с особыми заслугами перед Родиной.

В их основные обязанности входит:

информирование о правах, социальных гарантиях, услугах, жилье, трудоустройстве и реабилитации;

предоставление кризисной психологической помощи;

сбор аналитики и контроль потребностей ветеранов;

координация работы с другими организациями и службами;

помощь в заполнении документов и представительство интересов ветеранов.

Специалист должен применять индивидуальный подход, понимает специфику ветеранов, включая посттравматическое стрессовое расстройство, и координирует услуги от государственных и общественных организаций.