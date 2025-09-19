UA

В Україні переглянуть прожитковий мінімум: що каже Мінфін

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Кабміні готують зміни до системи розрахунку прожиткового мінімуму. Це є одним із пріоритетів уряду.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на годину запитань до уряду у Раді.

Марченко завив, що прожитковий мінімум в Україні за проєктом бюджету на 2026 рік становитиме 3209 гривень на одну особу. Він використовується як розрахункова величина для визначення інших соціальних виплат.

Перегляд показника

За словами Марченка, уряд спільно з Міністерством соціальної політики працює над осучасненням прожиткового мінімуму. Планується його "відв’язати" від невластивих доплат і зробити достатнім та зрозумілим показником, який реально відображатиме рівень життя.

"Ми сподіваємося на те, що ви підтримаєте зазначений законопроєкт, і ми, як уряд, готові доучитися. З боку Міністерства фінансів буде максимальна підтримка щодо цього", - наголосив міністр.

Марченко підкреслив, що підвищення прожиткового мінімуму є пріоритетом для уряду. "Ми працюємо на те, щоб постійно збільшувати прожитковий мінімум", - додав він.

 

Прожитковий мінімум

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень.

Прогноз уряду передбачає зростання споживчих цін наступного року на 9,9%. Саме на цю величину пропонується збільшити прожитковий мінімум - до 3209 гривень на одну особу.

Раніше глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна, що поточна величина прожиткового мінімуму не відповідає потребам громадян.

"Ми повинні чітко сказати людям, подивіться, в Україні можна прожити на справедливо розраховану суму в 10-12 тисяч гривень", - зазначив Гетманцев.

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового обслуговування, соціального захисту, культури, охорони здоров'я та освіти. У Мінсоцполітики пропонують відмовитися від показника прожиткового мінімуму.

