В уряді хочуть відмовитися від головного показника для соціальних виплат

У Мінсоцполітики пропонують відмовитися від показника прожиткового мінімуму, від якого зараз залежать розміри соціальних виплат.

Про це сказала перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю " Радіо Свобода ".

Марчак нагадала, що зараз законом встановлено декілька розмірів прожиткових мінімумів (для працездатних, для дітей, для пенсіонерів).

"Але ці розміри, на жаль, достатньо сильно, якщо м’яко казати, дипломатично кажучи, відрізняються від фактичного рівня прожиткового мінімуму, який ми бачимо відповідно до наших розрахунків", - сказала вона.

За її словами, зараз "фактичний рівень прожиткового мінімуму має бути принаймні в два рази більшим, ніж те, що встановлено законом".

На думку чиновниці, це означає, що потрібно реформувати сам показник прожиткового мінімуму.

"Є законодавча ініціатива, зареєстрована в парламенті. Але ми розуміємо, що процес трансформації законодавчо встановленого прожиткового мінімуму буде тривалим. І тому зараз ми пропонуємо на даному етапі від нього відв’язатися", - сказала Марчак

Як в Європі

Марчак розповила, що потрібно використовувати інший показник, який буде індикатором того, що родина потрапила чи не потрапила за межу бідності.

"У європейських країнах воно працює так. Є певний бенчмарк - наприклад, 7 000 гривень, грубо кажучи. І якщо сукупний дохід на одну особу в родині нижчий за цей показник, то це означає, що ця людина фінансово не витягує. Їй потрібно допомогти", - сказала вона.