В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что говорит Минфин

Марченко завил, что прожиточный минимум в Украине по проекту бюджета на 2026 год составит 3209 гривен на одного человека. Он используется как расчетная величина для определения других социальных выплат.

Пересмотр показателя

По словам Марченко, правительство совместно с Министерством социальной политики работает над осовремениванием прожиточного минимума. Планируется его "отвязать" от несвойственных доплат и сделать достаточным и понятным показателем, который реально будет отражать уровень жизни.

"Мы надеемся на то, что вы поддержите указанный законопроект, и мы, как правительство, готовы доучиться. Со стороны Министерства финансов будет максимальная поддержка в этом отношении", - подчеркнул министр.

Марченко подчеркнул, что повышение прожиточного минимума является приоритетом для правительства. "Мы работаем на то, чтобы постоянно увеличивать прожиточный минимум", - добавил он.