Уряд назвав новий розмір мінімальної пенсії українців з 2026 року

Кабінет міністрів в проєкті держбюджету на 2026 рік пропонує підвищити розмір мінімальної пенсії. Вона зросте на 234 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№ 14000 ).

Прогноз уряду передбачає зростання споживчих цін наступного року на 9,9%. Саме на цю величину пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для осіб які втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень. Мінімальна пенсія зараз становить 2361 гривню.

Пропозиція уряду

Документом пропонується Установити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3209 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: