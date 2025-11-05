UA

В Україні оновили правила військової служби для розвідників

Фото ілюстративне: Рада врегулювала питання військової служби співробітників розвідки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 5 листопада, Верховна Рада підтримала зміни до порядку звільнення розвідників з військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

Метою законопроєкту  №14058 є вдосконалення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України, узгодження між собою положень Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" і Закону України "Про розвідку".

Документ встановлює чіткіші правила проходження служби та звільнення співробітників розвідувальних структур.

Зокрема, закон:

  • розширює підстави для звільнення військовослужбовців;
  • уточнює порядок звільнення під час воєнного стану;
  • визначає порядок зарахування звільнених співробітників до запасу розвідувальних органів або Збройних Сил України.

 

Які ще закони ухвалили 5 листопада

Нагадаємо, сьогодні депутати Верховної Ради ухвалили в цілому законопроєкт №13532, яким передбачено збільшення державної допомоги сім’ям із дітьми.

Відтак, з 1 січня 2026 року розмір допомоги при народженні дитини в Україні буде збільшено до 50 000 гривень.

Окрім цього, законом запроваджуються нові види щомісячної допомоги для дітей до трьох років, а також щорічні виплати для школярів - на підготовку до навчального року.

Також парламент ухвалив закон, який підвищує щомісячні виплати сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З 1 січня 2026 року розмір виплати сім’ям загиблих громадян буде збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

