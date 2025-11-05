В Украине обновили правила военной службы для разведчиков

Какие еще законы приняли 5 ноября

Напомним, сегодня депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект №13532, которым предусмотрено увеличение государственной помощи семьям с детьми.

Следовательно, с 1 января 2026 года размер помощи при рождении ребенка в Украине будет увеличен до 50 000 гривен.

Кроме этого, законом вводятся новые виды ежемесячной помощи для детей до трех лет, а также ежегодные выплаты для школьников - на подготовку к учебному году.

Также парламент принял закон, который повышает ежемесячные выплаты семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

С 1 января 2026 года размер выплаты семьям погибших граждан будет увеличен с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).