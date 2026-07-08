В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки: де чекати грози, град і шквали (карта)
Погода в Україні у четвер, 9 липня, місцями суттєво погіршиться. На деякі регіони насуваються небезпечні метеорологічні явища - значні дощі та грози, подекуди можуть бути також град і шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Масштабна негода: 9 липня у багатьох областях України очікуються значні дощі, грози, а місцями - град і шквальний вітер, до 15-20 м/с.
- Попередження: у деяких регіонах синоптики оголосили I (так званий "жовтий") рівень небезпечності.
- Найсильніші дощі: спеціалісти прогнозують у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
- Ймовірні наслідки: негода може спричинити перебої в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту.
Де в Україні погода 9 липня буде небезпечна
Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що 9 липня над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані.
"Що зумовлюватиме й відповідну погоду", - пояснили синоптики.
Так, дощі різної інтенсивності (місцями - з грозами) прогнозують у більшості областей.
"Менше їх очікуємо вночі, проте більше - вдень. За рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15-20 м/с та град", - повідомили в УкрГМЦ.
Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища 9 липня:
- грози - ймовірні по всьому Лівобережжю;
- значні дощі - очікуються у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях;
- вдень у східних та Дніпропетровській областях - в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти УкрГМЦ.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 9 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
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