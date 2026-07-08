В Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки: де чекати грози, град і шквали (карта)

Погода в Україні у четвер, 9 липня, місцями суттєво погіршиться. На деякі регіони насуваються небезпечні метеорологічні явища - значні дощі та грози, подекуди можуть бути також град і шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення :

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 9 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища 9 липня :

" Менше їх очікуємо вночі, проте більше - вдень . За рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15-20 м/с та град", - повідомили в УкрГМЦ.

Так, дощі різної інтенсивності (місцями - з грозами) прогнозують у більшості областей.

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що 9 липня над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані .

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