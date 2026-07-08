В Украине объявили "желтый" уровень опасности: где ждать грозы, град и шквалы (карта)
Погода в Украине в четверг, 9 июля, местами существенно ухудшится. На некоторые регионы надвигаются опасные метеорологические явления - значительные дожди и грозы, кое-где могут быть также град и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Масштабное ненастье: 9 июля во многих областях Украины ожидаются значительные дожди, грозы, а местами - град и шквальный ветер, до 15-20 м/с.
- Предупреждение: в некоторых регионах синоптики объявили I (так называемый "желтый") уровень опасности.
- Самые сильные дожди: специалисты прогнозируют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
- Вероятные последствия: непогода может повлечь за собой перебои в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также усложнить движение транспорта.
Где в Украине погода 9 июля будет опасная
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что 9 июля над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в неустойчивом состоянии.
"Что будет предопределять и соответствующую погоду", - объяснили синоптики.
Так, дожди разной интенсивности (местами - с грозами) прогнозируют в большинстве областей.
"Меньше их ожидаем ночью, однако больше - днем. За счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться и шквалы 15-20 м/с и град", - сообщили в УкрГМЦ.
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Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях 9 июля:
- грозы - вероятны по всему Левобережью;
- значительные дожди - ожидаются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях;
- днем в восточных и Днепропетровской областях - в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 9 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
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