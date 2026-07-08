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В Украине объявили "желтый" уровень опасности: где ждать грозы, град и шквалы (карта)

15:56 08.07.2026 Ср
2 мин
О значительных дождях предупреждают жителей шести областей, но где еще будет гулять стихия?
aimg Ирина Костенко
В Украине объявили "желтый" уровень опасности: где ждать грозы, град и шквалы (карта) На Украину надвигается непогода (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине в четверг, 9 июля, местами существенно ухудшится. На некоторые регионы надвигаются опасные метеорологические явления - значительные дожди и грозы, кое-где могут быть также град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Масштабное ненастье: 9 июля во многих областях Украины ожидаются значительные дожди, грозы, а местами - град и шквальный ветер, до 15-20 м/с.
  • Предупреждение: в некоторых регионах синоптики объявили I (так называемый "желтый") уровень опасности.
  • Самые сильные дожди: специалисты прогнозируют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
  • Вероятные последствия: непогода может повлечь за собой перебои в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также усложнить движение транспорта.

Где в Украине погода 9 июля будет опасная

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что 9 июля над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в неустойчивом состоянии.

"Что будет предопределять и соответствующую погоду", - объяснили синоптики.

Так, дожди разной интенсивности (местами - с грозами) прогнозируют в большинстве областей.

"Меньше их ожидаем ночью, однако больше - днем. За счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться и шквалы 15-20 м/с и град", - сообщили в УкрГМЦ.

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Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях 9 июля:

  • грозы - вероятны по всему Левобережью;
  • значительные дожди - ожидаются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях;
  • днем в восточных и Днепропетровской областях - в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.

В Украине объявили &quot;желтый&quot; уровень опасности: где ждать грозы, град и шквалы (карта)Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине 9 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Напомним, ранее мы рассказывали, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка".

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

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