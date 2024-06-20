ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Четвер 20 червня 2024 14:01
UA EN RU
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як й згадувалось вище, станом на 13:52 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Зліт МіГ-31К

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), своєю чергою, попередили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований на території російської Нижньогородської області.

Масований обстріл у ніч на 20 червня

Цієї ночі, 20 червня, російські терористи застосували проти України 36 засобів повітряного нападу. Ворог атакував не лише дронами, але й ракетами. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити: 4 крилаті ракети, 1 авіаційну ракету, а також 27 БпЛА типу Shahed.

Як розповіли в "Укренерго", головною цілю для ворога були українські електростанції. Зокрема внаслідок обстрілів поранення отримали семеро енергетиків.

Тим часом у Херсоні через обстріли зникло електропостачання.

Детальніше про наслідки після масованого обстрілу - за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України