В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як й згадувалось вище, станом на 13:52 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Зліт МіГ-31К

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), своєю чергою, попередили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований на території російської Нижньогородської області.

Масований обстріл у ніч на 20 червня

Цієї ночі, 20 червня, російські терористи застосували проти України 36 засобів повітряного нападу. Ворог атакував не лише дронами, але й ракетами. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити: 4 крилаті ракети, 1 авіаційну ракету, а також 27 БпЛА типу Shahed.

Як розповіли в "Укренерго", головною цілю для ворога були українські електростанції. Зокрема внаслідок обстрілів поранення отримали семеро енергетиків.

Тим часом у Херсоні через обстріли зникло електропостачання.

Детальніше про наслідки після масованого обстрілу - за посиланням.