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Херсон внаслідок обстрілу залишився без світла, - ОВА

Четвер 20 червня 2024 12:40
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Херсон внаслідок обстрілу залишився без світла, - ОВА Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 20 червня, внаслідок російських терористичних обстрілів у Херсоні зникло енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

"Через російський обстріл Херсон залишився без світла. Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару", - написав Прокудін.

Масований обстріл 20 червня

У ніч на 20 червня ворог вдався до сьомого масованого обстрілу з 22 березня по енергетичній інфраструктурі України. Загалом терористи запустили 36 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона (ППО) України знищила 4 крилаті ракети, 1 авіаційну ракету й 27 БпЛА типу Shahed.

Як розповіли в "Укренерго", під час ударів було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах Вінницькій, Дніпропетровській, а також Донецькій областях. Ба більше, семеро енергетиків отримали поранення внаслідок обстрілу.

Подробиці щодо наслідків обстрілу енергетичної інфраструктури - за посиланням.

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