Ціллю під час атаки були електростанції, постраждали семеро енергетиків, - "Укренерго"

У ніч на 20 червня, російські терористи вдались до сьомого з 22 березня масованого удару по енергооб’єктах України. Головною ціллю для ворога були електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Для ураження ворог застосував комбіновану ракетно-дронову атаку. Як й згадувалось вище, головною ціллю були українські електростанції.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Донецькій областях

Зокрема є пошкодження в мережах обленерго у Київській області.

Наразі проводиться огляд пошкоджень, втім, де дозволяє безпекова ситуація - розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

"Під час атак на двох енергооб’єкта постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", - додає "Укренерго".

Масований обстріл України 20 червня

У ніч на 20 червня росіяни атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також безпілотниками типу Shahed. Загалом терористи застосували 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Основним напрямком удару був схід України й Дніпропетровська область.

До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ й розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. Загалом було знищено:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 "Шахедів".

Детальніше про наслідки обстрілу енергетичної інфраструктури цієї ночі - за посиланням.