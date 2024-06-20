Ціллю під час атаки були електростанції, постраждали семеро енергетиків, - "Укренерго"
У ніч на 20 червня, російські терористи вдались до сьомого з 22 березня масованого удару по енергооб’єктах України. Головною ціллю для ворога були електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
Для ураження ворог застосував комбіновану ракетно-дронову атаку. Як й згадувалось вище, головною ціллю були українські електростанції.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у:
- Вінницькій;
- Дніпропетровській;
- Донецькій областях
Зокрема є пошкодження в мережах обленерго у Київській області.
Наразі проводиться огляд пошкоджень, втім, де дозволяє безпекова ситуація - розпочато аварійно-відновлювальні роботи.
"Під час атак на двох енергооб’єкта постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", - додає "Укренерго".
Масований обстріл України 20 червня
У ніч на 20 червня росіяни атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також безпілотниками типу Shahed. Загалом терористи застосували 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Основним напрямком удару був схід України й Дніпропетровська область.
До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ й розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. Загалом було знищено:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 27 "Шахедів".
Детальніше про наслідки обстрілу енергетичної інфраструктури цієї ночі - за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.