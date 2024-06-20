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Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія

Четвер 20 червня 2024 07:50
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Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія Ілюстративне фото (facebook.com/831BrTA)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької обл. РФ)
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
  • 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Приморсько-Ахтарськ РФ).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару - схід України, зокрема Дніпропетровська область.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Повітряні сили знищили більшість ракет і всі &quot;Шахеди&quot;, якими вночі атакувала Росія

Російська атака дронами і ракетами на Україну

Нагадаємо, у ніч на 20 червня в Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони. За інформацією КМВА, усі ворожі ударні дрони були знищені на підступах до столиці. Наразі у Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Повітряні Сили повідомляли про ракету курсом на Дніпро/Запоріжжя. Після цього вибух пролунав у Запорізькій області. Також два вибухи чули у Дніпрі.

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Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія
Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія
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