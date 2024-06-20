В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как и упоминалось выше, по состоянию на 13:52 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взлет МиГ-31К

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в свою очередь, предупредили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, который расположен на территории российской Нижегородской области.

Массированный обстрел в ночь на 20 июня

Этой ночью, 20 июня, российские террористы применили против Украины 36 средств воздушного нападения. Враг атаковал не только дронами, но и ракетами. В общей сложности противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить: 4 крылатые ракеты, 1 авиационную ракету, а также 27 БпЛА типа Shahed.

Как рассказали в "Укрэнерго", главной целью для врага были украинские электростанции. В частности, в результате обстрелов ранения получили семь энергетиков.

Тем временем в Херсоне из-за обстрелов исчезло электроснабжение.

Детальнее о последствиях после массированного обстрела - по ссылке.