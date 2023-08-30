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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляється про пуски крилатих ракет

Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні вночі 30 серпня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повідомляється, що випущені ракети влітатимуть у повітряний простір України приблизно о 4:00 з боку Сумської області.

Моніторингові паблики повідомляли, що пуски виконали від 5 до 9 бомбардувальників.

Повітряні атаки РФ по Україні

Окупанти продовжують здійснювати ракетні удари територією України. Так, 27 серпня війська РФ відновили чергування ракетоносіїв у Чорному морі, через що зафіксовано високу загрозу ракетного обстрілу по нашій країні.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти влаштували чергову повітряну атаку територією України, і повітряна тривога була оголошена по всій країні.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 27 серпня ворог випустив групу ракет з авіації Ту-95МС.

Системи ППО, зокрема, працювали в Черкаській області, а також поблизу Києва, де було чути звуки вибухів внаслідок повітряного бою під час відбиття атаки. Пізніше стало відомо, що ракети противника, що летіли на Київ, були збиті, і в столиці руйнувань і жертв немає.

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