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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

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Київ, Четвер 20 липня 2023 23:18
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу Фото: повітряну тривогу в Україні оголошено ввечері 20 липня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні увечері, 20 липня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижегородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогуТакож у Повітряних силах попередили про високу ймовірність застосування окупантами ударних безпілотників із північного та північно-східного напрямків.

О 23:30 у більшості регіонів України оголосили відбій повітряної тривоги.

Нічні обстріли території України

Вже третій день РФ атакує південь України. Цієї ночі ворог обстріляв Одесу та Миколаїв. Внаслідок ударів у містах було пошкоджено житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі.

В Одесі відомо про 8 постраждалих, серед яких 3 працівники ДСНС. Тим часом у Миколаєві відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.

Більше про наслідки нічної атаки – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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