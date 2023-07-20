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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

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Киев, Четверг 20 июля 2023 23:18
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу Фото: воздушная тревога в Украине объявлена вечером 20 июля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу сегодня вечером, 20 июля. В Воздушных силах ВСУ сообщают о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогуТакже в Воздушных силах предупредили о высокой вероятности применения оккупантами ударных беспилотников с северного и северо-восточного направлений.

В 23:30 в большинстве регионов Украины объявили отбой воздушной тревоги.

Ночные обстрелы территории Украины

Уже третий день РФ атакует юг Украины. Этой ночью враг обстрелял Одессу и Николаев. В результате ударов в городах были повреждены жилые дома и другие здания, также возникли пожары.

В Одессе известно о 8 пострадавших, среди которых 3 работника ГСЧС. Между тем в Николаеве известно об одном погибшем и 19 пострадавших.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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