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В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ31К

Субота 06 липня 2024 07:36
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В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ31К Фото: російський МіГ31К
Автор: Вадим Ребрина

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К", - йдеться у повідомленні ПС.

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ31К

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська атакували Україну кількома групами ударних безпілотників.

У Сумах пролунали вибухи. КП "Міськводоканал" повідомило, що у зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу тимчасово припинена подача води в місто. За інформацією ОВА, удару було завдано по енергетичній інфраструктурі області.

Також вибух пролунав у Полтавській області.

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