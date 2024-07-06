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В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ31К

Суббота 06 июля 2024 07:36
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В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ31К Фото: российский МиГ31К
Автор: Вадим Ребрина

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К", - говорится в сообщении ВС.

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ31К

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска атаковали Украину несколькими группами ударных беспилотников.

В Сумах раздались взрывы. КП "Горводоканал" сообщило, что в связи с обесточиванием всех объектов водоканала временно прекращена подача воды в город. По информации ОВА, удар был нанесен по энергетической инфраструктуре области.

Также взрыв прогремел в Полтавской области.

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