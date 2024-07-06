У Сумах пролунали вибухи, перед цим попереджали про загрозу "Шахедів"

У Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Новини .

"У Сумах було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

До цього військові повідомляли про групу ворожих БпЛА біля міста Суми. Також у ПС закликали мешканців сховатися в укриття.

"Друга група "Шахедів" на Сумщині. Курс південно західний", - додали військові о 00:10.

Оновлено о 00:37

КП "Міськводоканал" повідомило, що у зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу тимчасово припинена подача води в місто.

"Система водовідведення функціонує - здійснюється їх перехід на аварійно-резервне живлення", - додали у повідомленні.

Також о 00:37 військові Повітряних сил ЗСУ закликали мешканців міста залишатись в укриттях, оскільки над містом продовжують літати "Шахеди".

Крім того, Суспільне Новино повідомляло про повторні вибухи у місті і часткову відсутність електропостачання.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:24, 6 липня, повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Також тривога продовжується у Луганській області та в Криму.