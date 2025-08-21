В Україні оголошено масштабну тривогу через російські МіГ-31К

В Україні у ніч на четвер, 21 серпня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К№, - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 03:00

Місцеві ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у Рівненській області. Також, за попередніми даними

Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.

Варто нагадати, що наразі у більшості областей повітряну тривогу оголошено через загрозу ударних дронів.

