ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К

Четверг 21 августа 2025 02:54
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в ночь на четверг, 21 августа, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К№, - сообщили Воздушные силы.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.

Стоит напомнить, что сейчас в большинстве областей воздушная тревога объявлена из-за угрозы ударных дронов.
В Украине объявлена масштабная тревога из-за российских МиГ-31К

Ранее мы писали, что ночью, 20 августа, враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка Сумской области.

Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети. Обстрелом повреждены 39 частных домов, один двухэтажный многоквартирный дом, а также нежилые и производственные помещения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прозвучали взрывы
В Киеве на фоне атаки ''Шахедов'' прозвучали взрывы
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине