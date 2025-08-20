РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків)

В ніч на 20 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.

"Російські війська вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та безпеки мирних людей, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали", - зазначили у поліції.

На місце події одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, які ретельно оглянули територію, документували наслідки обстрілу, збирали речові докази та надавали допомогу потерпілим.

Після масованого удару з боку російських безпілотників постраждав багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарча споруда та гараж.

Окупанти атакують Сумську область

Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня російські ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирській громаді. На місцях влучань спалахнули пожежі.

У місцевих Telegram-каналах повідомляли про понад 20 вибухів.

До слова, у ніч на 18 серпня чотири ударних дрона вдарили по цивільній інфраструктурі громади. Внаслідок влучань сталась пожежа у нежитловій будівлі.

Крім того, 15 серпня російські військові атакували дроном ринок у центрі Сум.