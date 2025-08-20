ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків)

Охтирка, Середа 20 серпня 2025 06:41
UA EN RU
РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків) Фото: наслідки удару дронами "Шахед" по Охтирці (su.police.gov.ua)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 20 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

Після масованого удару з боку російських безпілотників постраждав багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарча споруда та гараж.

РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків)

РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків)

На місце події одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, які ретельно оглянули територію, документували наслідки обстрілу, збирали речові докази та надавали допомогу потерпілим.

Загалом унаслідок атаки поранення отримали 12 людей, серед яких двоє дітей.

"Російські війська вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та безпеки мирних людей, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали", - зазначили у поліції.

РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків)РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків)

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.

Окупанти атакують Сумську область

Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня російські ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирській громаді. На місцях влучань спалахнули пожежі.

У місцевих Telegram-каналах повідомляли про понад 20 вибухів.

До слова, у ніч на 18 серпня чотири ударних дрона вдарили по цивільній інфраструктурі громади. Внаслідок влучань сталась пожежа у нежитловій будівлі.

Крім того, 15 серпня російські військові атакували дроном ринок у центрі Сум.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"