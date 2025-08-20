РФ масовано вдарила дронами по Охтирці: багато поранених, серед них діти (фото наслідків)
В ніч на 20 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.
Після масованого удару з боку російських безпілотників постраждав багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарча споруда та гараж.
На місце події одразу прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, які ретельно оглянули територію, документували наслідки обстрілу, збирали речові докази та надавали допомогу потерпілим.
Загалом унаслідок атаки поранення отримали 12 людей, серед яких двоє дітей.
"Російські війська вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та безпеки мирних людей, цілеспрямовано атакуючи житлові квартали", - зазначили у поліції.
За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.
Окупанти атакують Сумську область
Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня російські ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирській громаді. На місцях влучань спалахнули пожежі.
У місцевих Telegram-каналах повідомляли про понад 20 вибухів.
До слова, у ніч на 18 серпня чотири ударних дрона вдарили по цивільній інфраструктурі громади. Внаслідок влучань сталась пожежа у нежитловій будівлі.
Крім того, 15 серпня російські військові атакували дроном ринок у центрі Сум.