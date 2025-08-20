Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські війська ввечері 20 серпня запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Станом на 21:05 повітряну тривогу оголосили в: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Донецькій та Кіровоградській областях.
Оновлено о 00:15, 21 серпня
За даними Повітряних сил, нові групи ворожих безпілотників заходять у повітряний простір України.
Також вже повідомлялось про роботу ППО у Києві.
Де помічено дрони:
- Нова група ударних БпЛА на Сумщині, в південно-західному напрямку.
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину та Полтавщину.
- група "Шахедів" на півночі, центрі та півдні Київщини, курсом на Житомирщину та Вінниччину.
- БпЛА на Вінниччині, в північно-західному напрямку.
- Ударні БпЛА на Харківщині, в напрямку Полтавщини та Кіровоградщини.
- група "Шахедів" на Полтавщині, в західному напрямку.
- Група ворожих БпЛА на Черкащині, курсом на захід.
- Група ворожих БпЛА на півночі Житомирщини, в західному напрямку.
При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:
- група ударних БПЛА у Харківській області курсом на захід/північ;
- група ворожих БПЛА на півночі Сумської області курсом на Чернігівську;
- група "Шахедів" у Херсонській області в напрямку Миколаївської;
- група ворожих БПЛА на Миколаївщині курсом північний захід;
- ударні БПЛА на півночі, центрі та півдні Харківщини західним курсом.
- група "Шахедів" на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
- ударні БПЛА на Чернігівщині в напрямку Київщини.
Карта повітряних тривог станом на 21:05
Оновлено 22:30 Групи ударних дронів, за даними Повітряних сил, зафіксовані на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, та Сумщині.
Оновлено 22:50 Повітряні сили повідомили про ударний безпілотник ворога на Київ напрямком зі сходу.
Обстріл України 20 серпня
Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 серпня, ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області.
Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти. Обстрілом пошкоджено 39 приватних будинків, один двоповерховий багатоквартирний будинок, а також нежитлові та виробничі приміщення.
Крім того, російські війська сьогодні атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни вночі запустили по Україні дві ракети "Іскандер-М" та 93 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори. Сили ППО збили або подавили одну з двох балістичних ракет та 62 ворожі безпілотники.