Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські війська ввечері 20 серпня запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Оновлено 22:50 Повітряні сили повідомили про ударний безпілотник ворога на Київ напрямком зі сходу.

Оновлено 22:30 Групи ударних дронів, за даними Повітряних сил, зафіксовані на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, та Сумщині.

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

Також вже повідомлялось про роботу ППО у Києві.

Станом на 21:05 повітряну тривогу оголосили в: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Донецькій та Кіровоградській областях.

Обстріл України 20 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 серпня, ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області.

Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти. Обстрілом пошкоджено 39 приватних будинків, один двоповерховий багатоквартирний будинок, а також нежитлові та виробничі приміщення.

Крім того, російські війська сьогодні атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни вночі запустили по Україні дві ракети "Іскандер-М" та 93 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори. Сили ППО збили або подавили одну з двох балістичних ракет та 62 ворожі безпілотники.