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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Україна, Четвер 06 березня 2025 17:24
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина Фото: в Україні оголошено повітряну тривогу (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Масштабну повітряну тривогу було оголошено в Україні 6 березня. Військові попередили по ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - зауважили військові.

Зазначимо, що станом на 17:23 повітряна тривога оголошена по всій території України.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Обстріл України в ніч на 6 березня

Нагадаємо, що у ніч на 6 березня російські окупанти в черговий раз запустили проти України балістичні ракети та безпілотники. Відомо, що росіяни випустили понад 100 дронів, які атакували українців з п'яти напрямків.

Детальніше про російський обстріл можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

За час ворожої атаки стало відомо про удар дрона по складу у Сумах. Також один з безпілотників атакував багатоповерхівку у Харкові.

Як розповів голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера, безпілотник вдарив по енергооб'єкту регіону.

Крім того, надвечір 5 березня російські окупанти завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі.

Детальніше про наслідки удару та реакцію українського президента Володимира Зеленського, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Повітряні сили України Війна Росії проти України Повітряна тривога
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