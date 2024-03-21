В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуск ракет

Наразі тривога оголошена по всій території України. Повітряні Сили повідомили про загрозу крилатих ракет.

Повітряні Сили повідомляли про ракетну небезпеку.

" Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет.

Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 03.45", - написали захисники.

МВС України просить під час повітряної тривоги перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

"Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО", - повідомили у МВС.

Оновлено 04:11: Повітряні Сили повідомляють, що виявлено ракети в Чернігівській області.

"Ракети в Чернігівській області (імовірно Х-59), курс південний. Ніжин - перебуваєте в укриттях", - повідомили у Повітряних Силах.

Оновлено 04:13: Повітряні Сили повідомляють про ракету у напрямку Чернігова.

Оновлено 04:17: Захисники повідомляють про ракети в Київській області

"Ракети в північній частині Київщини, курс західний/південно-західний", - повідомляють Повітряні Сили.

Оновлено 04:20: Повідомляється, що ракети заходять в Житомирську область.

"Ракети через північну частину Київщини заходять в повітряний простір Житомирщини", - повідомили в Повітряних Силах.

Оновлено 04:37: За словами Повітряних Сил, ракети рухаються у напрямку Рівненської області.

"Ракети через Чернігівщину, Київщину (Іванківський район), Житомирщину (Ємільчинський район) у напрямку Рівненської області. Декілька груп ракет у Рівненській області, курс західний", - повідомили у Повітряних Силах

Також по 2 групи ракет у Київській, Житомирській та Рівненській, курс західний.

Оновлено 04:46: за словами ПС, ракети у повітряному просторі Житомирської та Рівненської областей, постійно змінюють курс.

Оновлено 04:49: українські військові повідомляють про загрозу для Хмельницького та Житомира.

"Житомир - перебувайте в укриттях! Ракета неподалік міста. Хмельницький - в укриття", - написали у Повітряних Силах.

Оновлено 04:54: Повітряні Сили повідомляють, про напрямок ракет на Київ

"Ракети з Житомирщини змінили курс на Київ", - повідомили захисники.

Оновлено 05:07: Повітряні сили повідомляють про повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" у напрямку Києва

Карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)