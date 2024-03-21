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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пуске ракет

Фото: В Украине объявлена масштабная воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Украине ночью 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщают о пусках крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.

В данный момент тревога объявлена по всей территории Украины. Воздушные Силы сообщили об угрозе крылатых ракет.

Воздушные Силы сообщали о ракетной опасности.

"Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет. Если пуски реальные, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 03:45", - написали защитники.

МВД Украины просит во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

"Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО", - сообщили в МВД.

Обновлено 04:11: Воздушные Силы сообщают, что обнаружены ракеты в Черниговской области.

"Ракеты в Черниговской области (предположительно Х-59), курс южный. Нежин - находитесь в укрытиях", - сообщили в Воздушных Силах.

Обновлено 04:13: Воздушные Силы сообщают об ракете в направлении Чернигова.

Обновлено 04:17: Защитники сообщают о ракетах в Киевской области

"Ракеты в северной части Киевской области, курс западный/юго-западный", - сообщают Воздушные Силы.

Обновлено 04:20: Сообщается, что ракеты заходят в Житомирскую область.

"Ракеты через северную часть Киевской области заходят в воздушное пространство Житомирской области", - сообщили в Воздушніх Силах.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

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