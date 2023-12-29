Україна під масованим ударом: що відомо на цю мить

Російські війська після вечірньої атаки "Шахедів" взялися масовано обстрілювати Україну зі стратегічної авіації. Відомо про "прильоти" ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів, також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.