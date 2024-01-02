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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Україна, Вівторок 02 січня 2024 02:39
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога Фото: Росія масовано атакує Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці центральних областей оголошено повітряну тривогу. Людям радять терміново пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника КМВА Сергія Попка.

"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на території Київської області в Обухівському і Макарівському районах БпЛА рухаються у напрямку Києва. Також декілька груп дронів рухаються північно-західним курсом у Тетіївському районі.

Атака дронами в інших областях

Крім того, у низці інших областей також оголошена тривога, що пов'язана з атакою російських ударних безпілотників. Зафіксовані:

  • БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
  • БпЛА в Андрушівському та Ружинському районах Житомирської області, курс західний/північно-західний;
  • Декілька груп ударних БпЛА в Уманському районі Черкаської області, курс західний/північно-західний;
  • Декілька БпЛА в східній частині Черкаської області, постійно змінюють курс;
  • БпЛА в Пирятинському районі Полтавської області, курс північний, північно-західний.

Станом на 2:41, мапа повітряних тривог має такий вигляд:

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривогаМапа: https://alerts.in.ua/

Атака російськими дронами 2 січня

У ніч на 2 січня Росія випустила по Україні кілька десятків ударних дронів. В низці областей оголошена повітряна тривога, працюють сили протиповітряної оборони.

В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.

Внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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