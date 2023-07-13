В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски "Калібрів" і дронів

Ракетну загрозу оголошено у південних та центральних областях, на півночі України фіксують прольоти ударних безпілотників типу "Шахед".

В Офісі президента закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати оголошену у регіонах повітряну тривогу.

У КМВА попередили про атаку дронів

"Увага! Загроза застосування ворогом ударних БПЛА! Прямуйте до укриттів", йдеться у повідомленні керівника КДВА.

"Калібри" летять у бік Черкаської області

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що крилаті ракети "Калібр" прямують у бік Черкаської області, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

У Черкаській області – ракетна загроза

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив, що в області – підвищена небезпека, пов'язана з ракетною загрозою.

"Калібри" летять на захід

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що крилаті ракети "Калібр" рухаються у напрямку західних регіонів України.

У Львівській області закликали не ігнорувати тривогу

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав не ігнорувати повітряну тривогу у регіоні.

Нічні атаки крилатими ракетами та дронами-камікадзе

Російські війська регулярно атакують регіони України ударними безпілотниками, які купують у Ірану.

Так, минулої ночі, 12 липня, російська армія вкотре атакувала Україну іранськими "Шахедами". Окупанти випустили 15 дронів із північно-східного напрямку. Українська протиповітряна оборона збила 11 ударних безпілотників.

Крім того, 11 липня окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Загалом вони застосували 28 одиниць ударних безпілотників, 26 із яких збили українські захисники.

Як зазначили в КГВА, всі дрони, що летіли у бік Києва, були знищені. В Одеській області під удар потрапив зерновий термінал, що знаходиться на території одного з морських портів Одеської області. Після атаки там почалася пожежа.