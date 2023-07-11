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Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 26 "Шахедів" на півдні

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Україна, Вівторок 11 липня 2023 08:24
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 26 "Шахедів" на півдні Фото: під час нічної атаки сили ППО знищили 26 "Шахедів" на півдні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 із 28 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував дронами з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

"В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за минулу добу, 10 липня, сили ППО знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БПЛА типу "Ланцет" та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака по Україні

В ніч на 11 липня росіяни вкотре атакували територію України за допомогою БПЛА та ракет, через що в деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу. Крім цього, повідомлялось про вибухи в Черкаській та Одеській областях, їхня ймовірна причина - робота ППО.

Про роботу Сил протиповітряної оборони повідомляли й у Київській області. Там ППО "працювала" по ворожим дронам. Усі цілі були знищені.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 11 липня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235020 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.

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