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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: сообщают о пусках "Калибров" и дронов

Автор: Константин Широкун

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу сегодня ночью, 13 июля. В Воздушных силах ВСУ предупреждают о пусках крылатых ракет "Калибр" и дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Ракетная угроза объявлена в южных и центральных областях, на севере Украины фиксируют пролеты ударных беспилотников типа "Шахед".

В Офисе президента призвали не игнорировать воздушную тревогу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать объявленную в регионах воздушную тревогу.

В КГВА предупредили об атаке дронов

"Внимание! Угроза применения врагом ударных БПЛА! Направляйтесь к укрытиям", говорится в сообщении руководителя КГВА.

"Калибры" летят в сторону Черкасской области

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что крылатые ракеты "Калибр" направляются в сторону Черкасской области, в регионе объявлена воздушная тревога.

В Черкасской области - ракетная угроза

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил, что в области - повышенная опасность, которая связана с ракетной угрозой.

"Калибры" летят на запад

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что крылатые ракеты "Калибр" движутся в направлении западных регионов Украины.

В Львовской области призвали не игнорировать тревогу

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал не игнорировать воздушную тревогу в регионе.

Ночные атаки крылатыми ракетами и дронами-камикадзе

Российские войска регулярно атакуют регионы Украины ударными беспилотниками, которые закупают у Ирана.

Так, прошлой ночью, 12 июля, российская армия в очередной раз атаковала Украину иранскими "Шахедами". Оккупанты выпустили 15 дронов с северо-восточного направления. Украинская противовоздушная оборона сбила 11 ударных беспилотников.

Кроме того, 11 июля оккупанты пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Всего они применили 28 единиц ударных беспилотников, 26 из которых сбили украинские защитники.

Как отметили в КГВА, все дроны, которые летели в сторону Киева, были уничтожены. В Одесской области под удар попал зерновой терминал, который находится на территории одного из морских портов Одесской области. После атаки там начался пожар.

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