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ППО знищила всі дрони, якими РФ атакувала Київ, - КМВА

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Вівторок 11 липня 2023 05:37
ППО знищила всі дрони, якими РФ атакувала Київ, - КМВА Фото: ППО збила всі ворожі дрони, якими РФ атакувала Київ вночі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 11 липня, росіяни знову атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Зазначається, що дрони було запущено з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ.

"Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову дякуємо ППО за відмінну роботу", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна атака 11 липня

В ніч на 11 липня росіяни вкотре атакували територію України за допомогою БПЛА та ракет, через що в деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу. Крім цього, повідомлялось про вибухи в Черкаській та Одеській областях, їхня ймовірна причина - робота ППО.

Про роботу Сил протиповітряної оборони повідомляли і в Київській області. Там ППО "працювала" по ворожим дронам.

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