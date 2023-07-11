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Атака дронів на зерновий термінал в Одеській області: прокуратура розпочала розслідування

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Вівторок 11 липня 2023 20:32
Атака дронів на зерновий термінал в Одеській області: прокуратура розпочала розслідування Фото: прокуратура почала розслідувати атаку дронів на зерновий термінал в Одеській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці почали розслідувати російську атаку дронів на зерновий термінал в Одеській області, яка сталася сьогодні, 11 липня, вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру у Facebook.

У прокуратурі нагадали, що росіяни вночі вдарили дроном-камікадзе "Шахед" по зерновому терміналу, який знаходиться на території одного з морських портів Одеської області. Після атаки там почалася пожежа

"При процесуальному керівництві прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - сказано у повідомленні правоохоронців.

За їхніми словами, обстріл порту доводить, що ворог і надалі продовжуватиме перешкоджати роботі "зернової угоди".

Нічна атака

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 11 липня, намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Загалом вони застосували 28 одиниць ударних безпілотників, 26 з яких збили українські захисники.

Як зазначили в КМВА, всі дрони, що летіли у бік Києва, були знищені.

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Одеса атака дронів зерновий коридор Війна Росії проти України
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