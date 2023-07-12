ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака дронів на Україну: сили ППО збили 11 "шахедів"

Новость на русском →
Середа 12 липня 2023 08:02
Нічна атака дронів на Україну: сили ППО збили 11 "шахедів" Фото: РФ дронами атакувала Україну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська війська вночі, 12 липня, випустили по Україні 15 дронів-камікадзе, сили ППО збили 11 "шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Російська Федерація атакувала Україну з північно-східного напрямку ударними безпілотниками. Всього окупанти задіяли 15 дронів.

"11 безпілотників знищено в зонах відповідальності повітряних командувань Центр та Схід", - йдеться у повідомленні.

До відбиття ворожої атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Нічна атаки дронів-камікадзе на Київ

Останнім часом росіяни відчувають дефіцит точних крилатих та балістичних ракет, тому найчастіше для ударів по мирних містах України використовують дрони-камікадзе.

Російські війська сьогодні вночі атакували Київ та область за допомогою дронів-камікадзе. Сили ППО знищили всі ворожі цілі у районі столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів ПВО
NEWS
ЗСУ контролюють усі висоти навколо Бахмута і просуваються на півдні: карти боїв ISW
ЗСУ контролюють усі висоти навколо Бахмута і просуваються на півдні: карти боїв ISW
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО