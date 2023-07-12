Нічна атака дронів на Україну: сили ППО збили 11 "шахедів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Російська Федерація атакувала Україну з північно-східного напрямку ударними безпілотниками. Всього окупанти задіяли 15 дронів.

"11 безпілотників знищено в зонах відповідальності повітряних командувань Центр та Схід", - йдеться у повідомленні.

До відбиття ворожої атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Нічна атаки дронів-камікадзе на Київ

Останнім часом росіяни відчувають дефіцит точних крилатих та балістичних ракет, тому найчастіше для ударів по мирних містах України використовують дрони-камікадзе.

Російські війська сьогодні вночі атакували Київ та область за допомогою дронів-камікадзе. Сили ППО знищили всі ворожі цілі у районі столиці.