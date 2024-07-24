В Україні оголошена масштабна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як й згадувалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території країни. Фото: карта повітряних тривог станом на 12:40 (alerts.in.ua) Зліт МіГ-31К "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). Масовані обстріли України У ніч на 24 липня терористи застосували: балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету, тип якої наразі встановлюється, проти Харківської області;

23 ударних БпЛА типу Shahed проти півдня України. Під час відбиття атаки протиповітряна оборона (ППО) знищила 17 ворожих БпЛА, більшість з яких - над Одеською областю. Тим часом росіяни атакували Харків двома ракетами, внаслідок чого у місті сталась сильна пожежа. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.