В Україні оголошена масштабна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Як й згадувалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території країни.
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:40 (alerts.in.ua)
Зліт МіГ-31К
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Масовані обстріли України
У ніч на 24 липня терористи застосували:
- балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету, тип якої наразі встановлюється, проти Харківської області;
- 23 ударних БпЛА типу Shahed проти півдня України.
Під час відбиття атаки протиповітряна оборона (ППО) знищила 17 ворожих БпЛА, більшість з яких - над Одеською областю.
Тим часом росіяни атакували Харків двома ракетами, внаслідок чого у місті сталась сильна пожежа. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
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