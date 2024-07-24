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В Украине объявлена масштабная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К

Среда 24 июля 2024 12:44
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В Украине объявлена масштабная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет «Кинжал».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как и упоминалось выше, воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

В Украине объявлена масштабная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:40 (alerts.in.ua)

Взлет МиГ-31К

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Массированные обстрелы Украины

В ночь на 24 июля террористы применили:

  • баллистическую ракету "Искандер-М" и ракету, тип которой сейчас устанавливается, против Харьковской области;
  • 23 ударных БпЛА типа Shahed против юга Украины.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 17 вражеских БпЛА, большинство из которых - над Одесской областью.

Тем временем россияне атаковали Харьков двумя ракетами, в результате чего в городе произошел сильный пожар. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

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